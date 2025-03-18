Армия Израиля готова расширить боевые действия в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова расширить наступление на сектор Газа, не ограничиваясь авиаударами, которые нацелены на руководство и инфраструктуру радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

По заявлению военных, ЦАХАЛ находится в режиме повышенной боевой готовности на всех фронтах.

ВВС Израиля уже нанесли серию ударов по крупнейшим населенным пунктам палестинского анклава. В том числе по расположенным на юге Хан-Юнису и Рафаху, а также по городу Джабалии на севере и лагерю беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац поручили ЦАХАЛ принять "решительные меры" против ХАМАС в секторе Газа.

Как сообщила канцелярия премьера, ХАМАС "отклонил все предложения, которые он получил" от специального посланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа и других посредников.

В офисе Нетаньяху уточнили, что удары ЦАХАЛ направлены на ликвидацию военного и управленческого потенциала ХАМАС и возвращение заложников.

"Отныне Израиль будет действовать против ХАМАС с наращиванием военной силы. Планы по возобновлению операций армии обороны Израиля были одобрены политическим эшелоном на прошлой неделе", - сообщили в канцелярии.