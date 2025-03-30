ХАМАС согласился на прекращение огня в Газе

ХАМАС согласился на предложение о прекращении огня в Газе, которое группировка получила от посредников Египта и Катара. Об этом сообщает Reuters.

О решении в телевизионной речи объявил Халил аль-Хайя, возглавляющий переговорную группу ХАМАС в непрямых переговорах между ХАМАС и Израилем.

Предложение посредников о прекращении огня предусматривает также еженедельное освобождение пяти израильских заложников, сообщило агентство со ссылкой на неназванных собеседников.

Офис израильского премьер-министра заявил, что Израиль передал посредникам встречное предложение в полной координации с Соединенными Штатами. Подробности предложения неизвестны.

Первый этап прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу 19 января после 15 месяцев войны и предусматривал прекращение боевых действий, освобождение части израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, и освобождение части палестинских заключенных.

Второй этап соглашения предусматривает освобождение остальных заложников и вывод израильских войск из Газы.

ХАМАС настаивает на переходе ко второй фазе, в то время как Израиль предложил расширить первую 42-дневную фазу.

В субботу 29 марта Израиль продолжал наносить авиаудары по Газе. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) также заявила, что приступила к наземной операции в районе города Рафах, чтобы расширить зону безопасности на юге Газы.