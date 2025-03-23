Правительство Австрии сократит расходы министерств на €1,1 млрд

Федеральное правительство Австрии в условиях рекордного дефицита бюджета намерено сократить министерские расходы как минимум на €1,1 млрд. Об этом сообщает Общественный вещатель ORF.

«Из-за огромной дыры в бюджете правительство планирует сократить расходы и в министерствах. Это должно дать €1,1 млрд. Планируется экономить в первую очередь на материальных затратах, например, на субсидиях, рекламе и услугах внешних консалтинговых фирм», – говорится в сообщении.

Ведомства совместно с Минфином должны до конца апреля определить, где именно можно сократить расходы, а от каких проектов стоит отказаться. Бюджетное выступление министра финансов запланировано на 13 мая, к этому времени должен быть готов проект двухлетнего бюджета страны.

При этом, как заявили в правительственной коалиции, существенных сокращений в сфере безопасности и обороны не будет.

В общей сложности федеральное правительство Австрии планирует сэкономить €6,4 млрд в этом году, и более €8,7 млрд в 2026 году, в частности, за счет «сокращения расходов и повышения эффективности управления федеральными министерствами».

Отмена «климатической надбавки», реформа школьных отпусков, пересмотр системы субсидий также должны стать ключевыми элементами бюджетной консолидации.

Австрия переживает экономический спад и дефицит бюджета почти в 4% ВВП с рекордными долгами почти в €400 млрд. Стране необходимо сократить дефицит бюджета на €18-24 млрд в ближайшие годы. В частности, сократить расходы более чем на €6 млрд в первый год, чтобы избежать процедуры чрезмерного дефицита со стороны ЕС.