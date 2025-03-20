В Беларуси местные бюджеты возместят часть затрат областных аэропортов

Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций № 20 от 28 февраля 2025 года определен порядок возмещения из местных бюджетов части затрат по содержанию инфраструктуры областных аэропортов в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве.

К объектам инфраструктуры относятся аэродром, аэровокзал, привокзальная площадь, специализированные здания и сооружения, передаточные устройства и др. Речь идет о материальных затратах аэропортов на оплату труда, отчисления на социальные нужды и прочие.

Размер возмещения определяется нарастающим итогом с начала календарного года как разница между фактическими затратами, полученной выручкой от реализации продукции (работ, услуг) и доходами от сдачи имущества в аренду.

Областные исполнительные комитеты имеют право запрашивать дополнительную информацию, непосредственно относящуюся к затратам.

Как сообщает пресс-служба Минтранса, постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2025 года.

К нему прилагается перечень видов работ (услуг) на объектах инфраструктуры областных аэропортов и форма расчета размера возмещения части затрат.