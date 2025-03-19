Цены на нефть эталонных марок утром в среду снижаются.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 составляет $70,33 за баррель, что на $0,23 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $0,51 до $70,56 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,27 до $66,63 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,68 (1%), до $66,9 за баррель.