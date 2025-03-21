Цены на нефть эталонных марок в пятницу утром повышаются и могут завершить неделю в плюсе.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $72,16 за баррель, что на $0,16 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $1,22 до $72 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на $0,19 до $68,26 за баррель. По итогам предыдущей сессии они поднялись в цене на $1,16 до $68,07 за баррель. Апрельские контракты, срок обращения которых истек накануне, подорожали на $1,1 (до $68,26.

С начала недели стоимость контрактов на обе марки нефти выросла более чем на 2%.