Цены на нефть эталонных марок утром во вторник повышаются

Цены на нефть эталонных марок повышаются утром во вторник на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Армия обороны Израиля сообщила, что наносит массированные удары по объектам, принадлежащим ХАМАС, в секторе Газа. Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Иран оказывает всестороннюю поддержку йеменским мятежникам-хуситам и будет нести ответственность за все их атаки.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 составила $71,29 за баррель, что на $0,22 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $0,49 до $71,07 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,18 до $67,55 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,46 до $67,37 за баррель.