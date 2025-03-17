Цены на нефть эталонных марок утром в понедельник повышаются.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:35 составила $71,15 за баррель, что на $0,57 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В прошлую пятницу эти контракты подорожали на $0,7 до $70,58 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,54 до $67,72 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,63 до $67,18 за баррель.

За прошлую неделю Brent выросла в цене на 0,3%, WTI - на 0,2%.