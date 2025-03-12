Цены на нефть эталонных марок утром в среду умеренно растут

Котировки фьючерсов на эталонные сорта нефти умеренно растут в среду после завершения торгов вторника с повышением.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $70,01 за баррель, что на $0,45 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $0,28 (0,4%), до $69,56 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене также на $0,48 до $66,73 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $0,22 до $66,25 за баррель.