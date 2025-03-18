Совет ЕС утвердил предоставление Молдове почти €2 млрд на реформы

Совет ЕС утвердил решение о предоставлении Молдове почти €2 млрд на проведение реформ в стране. Об этом говорится в заявлении главного законодательного органа ЕС.

"Сегодня Совет дал свой окончательный зеленый свет на создание фонда реформ и роста для Республики Молдова, нового инструмента для поддержки реформ, связанных с ЕС, и экономического роста в стране. Пакет в размере €1,9 млрд, предоставленный фондом, является крупнейшим пакетом финансовой поддержки ЕС с момента обретения Молдвой независимости и дополняет другую существенную поддержку ЕС стране", - отмечается в заявлении.