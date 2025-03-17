Германия выделит еще €300 млн на помощь сирийцам

Германия обязуется поддерживать инклюзивный и мирный переходный процесс в Сирии и выделит €300 млн на гуманитарные цели. Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед началом брюссельской конференции по Сирии 17 марта.

«Германия предоставит ООН и отдельным организациям еще €300 млн на мирный процесс, а также на помощь народу Сирии и населению региона. Особенно это касается гуманитарной помощи, поддержки гражданского общества, психосоциальных задач и, прежде всего, поддержки системы образования... Мы защищаем народ Сирии. Мы ожидаем инклюзивного процесса, в котором будут участвовать все», - сказала Бербок, которую цитирует Укринформ.

По ее словам, европейцы убеждены, что мирное будущее для страны возможно только при инклюзивном политическом процессе. Сейчас речь идет о том, чтобы не упустить окно для такого перехода и подготовить почву для восстановительных мероприятий и улучшения экономической ситуации. Дипломат пообещала, что европейцы не оставят сирийцев в одиночестве в этом процессе.

Переходное правительство должно не только полностью расследовать ужасающие преступления, совершенные против сотен мирных жителей, и привлечь виновных к ответственности, но и обеспечить контроль над различными субъектами своего аппарата безопасности, подчеркнул министр иностранных дел в связи с недавними столкновениями между сторонниками свергнутого диктатора Башара Асада и силами безопасности нового правительства, в ходе которых было убито более тысячи человек.

Она подчеркнула, что только инклюзивный политический процесс может создать прочный мир и безопасность, а значит, и стабильность, поэтому президент должен ответственно и инклюзивно использовать свою очень сильную роль для всего народа Сирии. Министр отметила важность преодоления эскалации насилия, эффективного предотвращения дальнейшего насилия и актов возмездия, разработки жизнеспособного плана переходного правосудия и т.д.

В понедельник в Брюсселе проходит 9-я Международная конференция по Сирии под названием «Поддержка Сирии: удовлетворение потребностей для успешного перехода». На нем ожидается участие около 80 делегаций, в том числе государств региона, представители ООН и впервые переходного правительства Сирии.