Немецкая железная дорога нуждается в €150 млрд для модернизации и расширения

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn испытывает огромный дефицит финансирования для поддержания и расширения своей железнодорожной сети на ближайшее десятилетие. Об этом свидетельствуют документы для Наблюдательного совета Deutsche Bahn, имеющиеся в распоряжении агентства DPA.

Отмечается, что только для модернизации существующей сети, реконструкции важных коридоров, создания основ для цифровизации и малых и средних мероприятий до 2034 года необходимо около €80 млрд.

"Существуют большие пробелы в финансировании обновления инфраструктуры, особенно с 2028 года", – говорится в документе.

Почти вдвое больше денег понадобится, если учесть расширение и новое строительство сетей, а также ускоренную и расширенную цифровизацию. Эти и другие дополнительные меры "могут привести к тому, что общая сумма из специального фонда составит около €150 млрд", – говорится в документе.

Эти потребности могут быть профинансированы из запланированного специального фонда для инфраструктуры на общую сумму около €500 млрд, о чем партии ХДС/ХСС и СДПГ договорились во время предварительных переговоров по следующему правительству. Однако остается открытым вопрос, сколько денег из этого фонда поступит отдельным видам транспорта.

По мнению экспертов, пишет издание Spiegel, для финансирования железной дороги необходимо определить приоритеты, состоящие из трех частей. Во-первых, следует отремонтировать существующую сеть, включая железнодорожные станции. Вторым шагом должна стать закладка фундамента для цифровых технологий управления и безопасности. В-третьих, следует начать новое строительство и расширение.

Железнодорожная сеть в Германии считается изношенной и недофинансированной – и это является основной причиной высокого уровня задержек в работе компании. Поэтому Deutsche Bahn начала масштабную программу реконструкции, которая включает модернизацию более 40 загруженных маршрутных коридоров. Однако после распада трехпартийной коалиции Германии непонятно, как будет продолжаться долгосрочное финансирование инфраструктурных мероприятий.