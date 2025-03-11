Последнее обновление: 11.03.2025 18:11

Европейские компании требуют от Газпрома €18 млрд компенсации

Европейские энергетические компании подали иски к Газпрому на общую сумму €18 млрд из-за прекращения поставок газа.

Это почти вдвое больше, чем российский монополист имеет в денежных резервах, пишет Интерфакс.

Самый большой иск - €14,3 млрд - выдвинула немецкая Uniper. В июне 2024 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил его полностью. Польская Europol Gaz требует €1,55 млрд за потери из-за остановки газопровода "Ямал - Европа".

Среди других истцов: Engie (Франция) - €305 млн; OMV (Австрия) - €575 млн; CEZ (Чехия) - €58 млн; ZSE Energia и Vychodoslovenska energetika (Словакия) - €9 и €4 млн; DXT Commodities (Швейцария) - €385 млн и Axpo Solutions (Швейцария) - €623 млн.

Газпром подал 13 встречных исков в арбитражный суд Санкт-Петербурга, пытаясь заблокировать рассмотрение дел за пределами РФ.

Общая сумма претензий почти равна годовой выручке Газпрома от экспорта газа: $10 млрд - продажи в Европу и Турцию, $7 млрд - экспорт в Китай, $2 млрд - поставки в страны СНГ и Центральной Азии.

Финансовые резервы компании на 30 сентября 2024 года составляли 933 млрд рублей ($10,5 млрд), что покрывает лишь половину заявленных требований.



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