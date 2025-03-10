Последнее обновление: 10.03.2025 18:00

Доразмещение гособлигаций 337-го выпуска на БВФБ начнется с 13 марта

С 13 марта по 28 августа 2025 года в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" (БВФБ) будет осуществляться доразмещение государственных именных облигаций 337-го выпуска.

Как сообщает БВФБ, номинальная стоимость одной облигации – $1000; объем доразмещения – $23,086 млн; срок обращения – 2191 день; ставка процентного дохода – 2,9%.

Дата погашения облигаций – 6 марта 2031 г.

Аукцион по первичному размещению ценных бумаг состоялся на прошлой неделе. По его итогам был установлен объем выпуска в размере $50 млн.



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