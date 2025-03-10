Последнее обновление: 10.03.2025 14:14

Головченко заявил про адаптацию банковской системы Беларуси "ко всем шокам и вызовам"

В Беларуси банковская система адаптировалась ко всем шокам и вызовам. Об этом заявил журналистам Роман Головченко, который сегодня назначен на должность главы Нацбанка.

"Банковская система адаптировалась к шокам и вызовам. Конечно, сложности в работе возникают, потому что мы не можем игнорировать то, что происходит на внешнем контуре. Вернее, это влияет на нас таким образом, что мы не можем просто от этого отмахнуться. Тем не менее мы научились с этим жить и нашли свои пути ", - сказал Головченко, которого цитируют госСМИ.



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