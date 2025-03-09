Валютные резервы Грузии за год сократились на 27%

В феврале 2025 года валютные резервы Грузии сократились на 27% в годовом исчислении, а объем совокупных резервов уменьшился на 10,8%.

В частности, по данным статистики Национального банка, в феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года общие резервы сократились на $512,3 млн, а золотовалютные резервы уменьшились на $1,166 млрд.

Тае, по состоянию на февраль 2024 года международные резервы Грузии составили $4,746 млрд, а в феврале этого года они составляли 4$,234 млрд. В январе 2025 года объем резервов превысил $4,435 млрд.

Что касается конкретно валютных резервов, то, по данным статистики НБГ, на начало февраля 2025 года они составили $3,129 млрд, что почти на $1,166 млрд меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на $206,9 млн меньше, чем в январе 2025 года. В частности, в январе объем валютных резервов составил $3,336 млрд, а в феврале 2024 года — $4,296 млрд.

Согласно статистике на февраль 2025 года, НБГ разместил большую часть своих валютных резервов — $2,496 млрд — в ценных бумагах и держит $633 млн наличными.

Объем золотых резервов на начало февраля 2025 года они составил $650,5 млн.