Крупнейший банк Венгрии нарастил прибыль благодаря бизнесу в России

Крупнейший банк Венгрии OTP Bank увеличил прибыль в 2024 году на 10% благодаря его подразделению в России. Об этом сообщает Reuters.

Чистая прибыль OTP Bank в 2024 году выросла почти на 10% и превысила 2,9 млрд долларов. Это стало возможным благодаря более чем 40% росту прибыли его российского подразделения - до 372 млн долларов.

Кредиты розничным клиентам в России выросли более чем на 80% - до 2,8 миллиарда долларов, а общий объем депозитов, преимущественно корпоративных, увеличился более чем на 70% - до 5,1 миллиарда долларов.

Венгрия покупает большую часть природного газа и нефти в России, а правительство премьер-министра Виктора Орбана сохраняет тесные отношения с Кремлем, несмотря на войну в Украине.

OTP не подчиняется Европейскому центральному банку, который ранее давил на австрийский Raiffeisen Bank International и итальянский UniCredit, требуя сокращения их бизнеса в России.

Помимо кредитования россиян для покупки телевизоров и других товаров, заместитель гендиректора OTP Ласло Бенчик отметил рост депозитов от европейских компаний, продолжающих работать в России.

"Многие из них переводят средства из российских банков, которые все больше попадают под санкции, и обращаются к нам", - сказал Бенчик в комментарии для Reuters.

"Когда мы размещаем эти депозиты в центральном банке, они приносят значительную прибыль", - добавил он.

В начале прошлого года Центробанк Венгрии предупредил OTP о рисках, связанных с его деятельностью в России, на фоне западных санкций.

Бенчик подчеркнул, что OTP придерживается санкционных ограничений Запада: банк прекратил корпоративное кредитование, не обрабатывает транзакции в долларах и применяет меры предосторожности при работе с платежами в евро.