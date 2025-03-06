Профицит бюджета ФСЗН Беларуси в январе 2025 года составил 3,7 млрд рублей

За январь 2025 года бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения (ФСЗН) Беларуси с учетом остатков на начало года исполнен с профицитом (превышение доходов над расходами бюджета фонда) в сумме 3 733,3 млн рублей.

Как сообщается на сайте ФСЗН Минтруда и соцзащиты, в том числе профицит по средствам государственного социального страхования составил 3 687,4 млн рублей; профицит по средствам профессионального пенсионного страхования – 45,9 млн рублей.

Образовавшийся профицит по средствам государственного социального страхования позволяет самостоятельно выполнять все задачи, стоящие перед Фондом, – обеспечение своевременного и в полном объеме финансирования социальных обязательств (пенсий и пособий). В связи с этим субвенция из республиканского бюджета на финансирование расходов на выплату трудовых пенсий, пособий для обеспечения сбалансированности бюджета фонда не привлекалась.

Доходы бюджета фонда составили 2 850,6 млн. рублей.

Общая сумма расходов бюджета фонда составила 2 204,3 млн рублей, из них 143,3 млн рублей – выплаты, финансирование которых должно осуществляться в соответствии с законодательством из республиканского бюджета.

Утверждается, что финансирование пенсий и пособий из средств бюджета фонда в отчетном периоде производилось своевременно и в полном объеме.