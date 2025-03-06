Кошельки даркнет-маркетплейса Nemesis попали под санкции США

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) добавило в SDN 44 биткоин- и пять Monero-адресов, связанных с закрытым даркнет-маркетплейсом Nemesis Market.

В пресс-релизе говорится, что они контролировались гражданином Ирана Бехрузом Парсарадом. Последний предположительно являлся администратором платформы.

20 марта 2024 года BKA захватило инфраструктуру Nemesis Market в Германии и Литве, нарушив его работу. При этом полиция конфисковала цифровые активы на сумму €94 000.

Расследование стартовало в октябре 2022 года.

Созданная в 2021 году платформа торговала наркотиками, краденными данными и кредитными картами, а также кибепреступными услугами, включая программы-вымогатели, фишинг и DDoS.

Перед закрытием аудитория Nemesis составляла 30 000 активных пользователей, которые осуществили сделки по продаже запрещенных веществ на сумму ~$30 млн.

Парсарад получил миллионы долларов в виде комиссий от сделок и способствовал отмыванию цифровых активов, согласно OFAC.

Администратор остается на свободе. По данным ведомства, Парсарад мог «обсуждать создание нового даркнет-рынка» с бывшими поставщиками.

Напомним, в апреле 2022 года немецкая полиция конфисковала серверы даркнет-маркетплейса Hydra и изъяла 543 BTC, а Минфин США ввел санкции против платформы.

В том же месяце американский суд заочно предъявил обвинения россиянину Дмитрию Павлову в администрировании Hydra, предоставлении ей хостинговых услуг, сговоре с целью отмывания денег и распространении наркотиков. Тогда же Мещанский районный суд Москвы арестовал Павлова по другому обвинению.

В декабре 2024 года Московский областной суд приговорил основателя Hydra Станислава Моисеева к пожизненному заключению и штрафу в 4 млн рублей.