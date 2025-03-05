Гонконг планирует создать конкурента европейским Euroclear и Clearstream

Власти Гонконга стремятся создать азиатского конкурента влиятельным европейским депозитариям для рынка ценных бумаг, чтобы сократить зависимость от западной финансовой инфраструктуры и стимулировать глобальное использование юаня. Об этом пишет газета Financial Times.

Hong Kong Exchanges & Clearing (HKEx, оператор Гонконгской фондовой биржи) заявила во вторник, что работает с Управлением денежного обращения Гонконга (Hong Kong Monetary Authority, HKMA) над созданием азиатской международной расчетной палаты, которая могла бы конкурировать с Euroclear и Clearstream.

HKEx и HKMA рассчитывают, что азиатская расчетная палата станет платформой для реализации амбиций Пекина по интернационализации юаня за счет его более активного использования как глобальной резервной валюты и для расчетов по сделкам, отмечает FT.

"Это будет способствовать развитию гонконгского рынка активов с фиксированной доходностью, открывая новую главу интернационализации юаня и укрепляя статус Гонконга как международного финансового центра", - заявила главный исполнительный директор HKEx Бонни Чань.

Предполагается, что подразделение HKMA, которое в настоящее время осуществляет расчеты по сделкам с облигациями, также будет обрабатывать трансграничные платежи и работать с несколькими валютами.

HKMA изучало возможность создания конкурента европейским депозитариям по крайней мере с 2022 года, отмечает FT.