Fitch предупредило банки Грузии о рисках из-за политического кризиса в стране

Банки Грузии, имеющие относительно высокую долю долларовых кредитов в кредитных портфелях, могут оказаться в уязвимом положении, если политический кризис в стране затянется и подорвет доверие инвесторов. Об этом говорится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch Ratings по банковскому сектору стран Закавказья.

Среди государств региона банки Грузии лидируют по показателю долларизации кредитного портфеля.

"Дедолларизация в регионе поддерживалась ростом розничного кредитования и устойчивостью нацвалют в последние годы. При этом долларизация, по-прежнему, высока в Грузии (43% кредитов на конец 2024 года) и в Армении (33%) и остается ключевым слабым местом для банков в этих странах. Грузинские банки могут оказаться особенно уязвимыми в стрессовом сценарии, если политический кризис в стране затянется и подорвет доверие инвесторов, оказав давление на внешнюю ликвидность и обменный курс. Эти риски отражены в "негативных" прогнозах по грузинским банкам с более высоким рейтингом, в соответствии с прогнозом по суверенному рейтингу", - говорится в обзоре.

При этом банки Азербайджана, Грузии и Армении продолжают получать дополнительную выгоду от высоких темпов экономического роста в регионе и увеличения объемов бизнеса за последние два года. Fitch считает, что такая ситуация обусловлена ростом торговли с Россией, объемами денежных переводов, высокими ценами на сырьевые товары.

Показатель рентабельности капитала (return on equity, ROE) по банковскому сектору Азербайджана в 2024 году составил порядка 17%, Грузии - 25%, Армении - 27%.

Высокие темпы экономического роста и здоровый рост кредитования поддерживают устойчивое улучшение показателей качества кредитов банков по всему региону.

"Однако дальнейшее снижение проблемных кредитов, вероятно, будет ограниченным, учитывая их и без того низкие уровни. Положительная динамика была особенно выражена в Азербайджане, где унаследованные риски значительно смягчились, чему способствовал переход от концентрированных и долларизированных корпоративных рисков к более комбинированным розничным кредитам, микрокредитованию и кредитованию малого и среднего бизнеса в местной валюте, а также улучшению надзора со стороны регулирующих органов", - отмечает агентство.

Как известно, в Грузии 26 октября 2024 года прошли парламентские выборы, победителем которых была объявлена правящая партия "Грузинская мечта". Тогда же начались акции протеста, основное требование было отменить результаты выборов.

Новая волна протестов началась после заявлений премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе 28 ноября о том, что Тбилиси не начнет переговоры с Брюсселем о вступлении в Евросоюз до 2028 года и отказывается на этот период от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.