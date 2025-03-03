В России ЦФА включат в общую налоговую базу

Минфин и Банк России поддержали идею учета доходов и расходов по цифровым финансовым активам (ЦФА) в общей налоговой базе. Об этом со ссылкой на заявление замминистра финансов Алексея Сазанова пишет газета «Коммерсант».

В настоящее время операции со всеми ЦФА учитываются отдельно, что делает их менее выгодными по сравнению с обычными займами. Изменения в законодательство позволят убрать регуляторный арбитраж.

«По этим “долговым ЦФА” мы готовы расходы, доходы <...> учитывать в общей базе по аналогии с тем, как это сейчас происходит по процентам по кредитам в банках, по процентам по облигациям», - отметил Сазанов.

Для других видов цифровых финансовых активов это станет возможным после появления отраслевого регулирования.

Участники рынка ожидают, что выравнивание налогообложения повысит экономическую эффективность выпуска ЦФА для корпоративного эмитента.

На сегодня лицензиями на выпуск токенов в РФ обладают 14 компаний. По данным ЦБ, в 2024 году они в совокупности разместили около 700 выпусков ЦФА на сумму 450 млрд рублей. На начало 2025 года в обращении находились активы на сумму более 270 млрд рублей.

В первой половине 2025 года маркетплейс «Финуслуги» Московской биржи планирует открыть широкой аудитории доступ к покупке ЦФА.