Последнее обновление: 05.12.2024 17:22

Израиль передал ХАМАС обновленные предложения о заключении сделки

Израиль обновил и передал радикальному движению ХАМАС предложения по соглашению о прекращении огня в секторе Газа и об освобождении находящихся там заложников. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.

Эти предложения "были доведены до сведения высокопоставленных сотрудников египетской разведки, которые передали их представителям ХАМАС на переговорах в понедельник и вторник в Каире", говорится в сообщении.

Источники портала обращают внимание, что эти рамки "существенно не отличаются от предложений, которые обсуждались в августе, но не были реализованы". Но сейчас "основное внимание уделяется тому, чтобы попытаться претворить в жизнь главным образом первый этап этой сделки с некоторыми изменениями".

Этот этап предусматривал прекращение огня на шесть недель, вывод израильских войск из населенных районов сектора Газа, освобождение заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.

Axios пишет, что, по мнению израильских чиновников, прекращение огня в Ливане и давление со стороны избранного президента США Дональда Трампа могут открыть путь к возобновлению переговоров, которые были в тупике в течение трех месяцев.

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