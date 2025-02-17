Израиль ликвидировал одного из лидеров ХАМАС в Ливане

Израильские военные ликвидировали одного из лидеров ХАМАСа на юге Ливана. Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации, израильская армия нанесла удар по автомобилю в портовом городе Сидон с целью ликвидации офицера группировки. Ливанское государственное информационное агентство сообщило, что спасатели извлекли одно тело из автомобиля, но не установили личность пострадавшего.

В ЦАХАЛе заявляют, что ликвидированный Мохаммед Шахин возглавлял оперативное подразделение ХАМАС в Ливане и участвовал в подготовке терактов против израильского населения при финансировании и под руководством Ирана.

«Шахин была важным источником знаний в организации и на протяжении всей войны участвовала в подготовке различных террористических атак, в том числе ракетных обстрелов израильского тыла», - цитирует военного издание Times of Israel.

В соответствии с условиями перемирия, заключенного при посредничестве Вашингтона в ноябре, ЦАХАЛу было дано 60 дней на вывод войск из южного Ливана, где они с начала октября вели наземное наступление против поддерживаемых Ираном боевиков Хезболлы. Позже этот срок был продлен до 18 февраля, но израильские военные попросили оставить войска на пяти постах на юге Ливана.