Молдова получит от Германии €33 млн на субсидирование энерготарифов для населения

Германия предоставит Молдове грант в размере €33 млн, который будет использован для финансирования Фонда снижения энергетической уязвимости с целью прямой поддержки населения для преодоления последствий энергокризиса. Об этом сообщила посол Германии в Кишиневе Маргрет Юббер.

"Своим вкладом мы хотим обеспечить доступную энергию для уязвимых семей и домохозяйств, послав четкий сигнал о долгосрочной поддержке Германией народа Молдавии, - сказала Юббер, которую цитирует Moldpres.

Она напомнила, что в зимний сезон 2022-2023 годов Германия уже предоставляла Молдове грант на субсидирование тарифов на энергоресурсы.

Грант на 2025 год предоставлен в ответ на прямую просьбу премьер-министра Молдовы Дорина Речана о поддержке к канцлеру Германии Олафу Шольцу.

Новый грант Германии дополняет пакет поддержки, недавно объявленный Евросоюзом.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан 4 февраля сообщил, что власти страны используют на субсидирование тарифов на электроэнергию €186 млн из пакета помощи ЕС на €250 млн в рамках согласованной двухлетней стратегии энергетической независимости республики.

В конце января ЕС выделил €30 млн экстренной помощи для преодоления энергетического кризиса в связи с прекращением поставок российского газа. В том числе €20 млн было направлено на закупку газа для Приднестровья, €10 млн - на покупку электроэнергии для правобережья.

С 10 января в Молдове в 1,7 раза выросли тарифы на электроэнергию. Рост связан с прекращением поставок электроэнергии от расположенной в Приднестровье МолдГРЭС из-за остановки поставок российского газа в регион.