General Motors запускает обратный выкуп акций на $6 млрд

Американский автопроизводитель General Motors Co. (GM) утвердил новую программу обратного выкупа акций на $6 млрд, а также повышение квартальных дивидендов на 25%.

Программа buyback включает в себя ускоренный выкуп акций на $2 млрд, который должен быть завершен во втором квартале 2025 года.

После этого общий объем средств на buyback с учетом ресурсов, оставшихся в рамках предыдущей программы, составит $4,3 млрд.

Компания повысит размер квартальных дивидендов до $0,15 на акцию с $0,12 на акцию. Выплата увеличенных дивидендов начнется во втором квартале.