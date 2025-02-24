Последнее обновление: 24.02.2025 18:00

Британия выделяет рекордные $5,7 млрд военной помощи Украине

Великобритания предоставляет Украине рекордные 4,5 млрд фунтов (эквивалентно $5,69 млрд) военной помощи Украине. Об этом на планерном заседании "Поддерживай Украину" сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Британский премьер заявил, что мир должен укрепить Украину еще больше, чтобы гарантировать продолжительный мир, а не паузу в войне. Это, по его мнению, можно сделать путем увеличения военной помощи Киеву.

"И Великобритания это делает – предоставляет 4,5 млрд фунтов военной помощи. Это больше, чем когда-либо. Мы делаем все возможное, чтобы научить украинские войска, чтобы Украина была мобилизована еще больше", – сказал Стармер, которого цитируют украинские СМИ.

Политик также заявил о необходимости увеличить экономическое давление на Россию. Он считает, что это нужно для того, чтобы российский диктатор Владимир Путин не просто готов был говорить, но и идти на уступки. Поэтому Лондон вводит самый большой с начала полномасштабной войны пакет санкций против РФ.

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