Последнее обновление: 22.02.2025 12:15

Британия 24 февраля объявит новый пакет поддержки Украины и антироссийские санкции

Великобритания готовится объявить о новых мерах поддержки Украины и привлечения России к ответственности. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Согласно информации, в правительстве Великобритании разрабатывается пакет мер с участием трех различных правительственных ведомств, чтобы продемонстрировать поддержку Украины со стороны Лондона.

Министерство обороны Британии, как ожидается, объявит новые детали военной помощи Украине 24 февраля. Одной из обсуждаемых идей является предоставление дополнительного вооружения, но окончательного решения еще нет, пишет The Telegraph.

Кроме того, британский МИД, в свою очередь, должен объявить новый пакет санкций против России, а Министерство внутренних дел объявит о борьбе с российскими "грязными деньгами" – возможно, близкими к Путину олигархами, сообщил The Telegraph правительственный источник.

В правительстве Британии пакет мер называют "полным тройным ударом", призванным подчеркнуть поддержку Киева со стороны Лондона.

Британский премьер Кир Стармер, как известно, на следующей неделе должен совершить визит в США и встретиться с Дональдом Трампом.

По информации СМИ, британский премьер привезет американскому президенту план развертывания в Украине менее 30 тысяч европейских военных, чтобы попытаться обеспечить американскую защиту для развертывания.

В то же время Стармер не планирует поднимать перед Трампом его недавние противоречивые заявления в сторону Украины.



<Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Финансы
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование