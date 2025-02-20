Администрация Трампа планирует урезать бюджет Пентагона на треть за 5 лет

Министр обороны США Пит Хегсет приказал руководству Пентагона и вооруженных сил разработать планы ежегодного сокращения оборонного бюджета на 8% в течение следующих пяти лет. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на меморандум Гегсета и чиновников, знакомых с вопросом.

В меморандуме Хегсет просит подготовить вариации сокращений расходов Пентагона до 24 февраля и приводит список из 17 категорий, которые администрация Трампа хочет изъять из бюджета.

"Среди них – операции на южной границе США, модернизация ядерного оружия и противоракетной обороны, а также приобретение беспилотников одностороннего действия и других боеприпасов", – говорится в сообщении.

Намерения сократить "миллиарды долларов" оборонных расходов ранее лично поддержал Дональд Трамп.

Сокращение бюджета на 8% ежегодно в течение пяти лет означает, что за этот период он должен уменьшиться на примерно 34%. Это станет самым большим таким сокращением с 2013 года.

Как отмечает The Washington Post, в Конгрессе существует широкий консенсус относительно того, что значительные оборонные расходы необходимы для сдерживания угроз, в частности со стороны Китая и России.

В то же время американские политики так же выдвигали претензии к эффективности оборонного ведомства США – например, из-за "потерянных" в результате ошибок в учете отправленного Украине оружия миллиарды долларов.

Бюджет Пентагона на 2025 год составляет около $850 млрд.