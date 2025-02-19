Последнее обновление: 19.02.2025 13:16

В Узбекистане разрешат создавать микрофинансовые банки

В Узбекистане разрешат создавать микрофинансовые банки. О внесении поправок в законодательство сообщил Минюст страны.

Отмечается, что лицензии на работу новых финансовых учреждений будет выдавать Центробанк РУз. В законе также прописан порядок преобразования микрофинансовой организации (МФО) в микрофинансовый банк.

Новому типу банка также разрешат получать статус коммерческого банка.

Поправки позволят МФО привлекать средства населения на депозиты.

Уточняется, что в последние годы спрос на услуги микрофинансирования значительно вырос. Однако некоторые ограничения, существующие в деятельности небанковских кредитных организаций, такие как ограниченная возможность привлечения дополнительных финансовых ресурсов, мешают этим организациям предоставлять микрофинансовые услуги широкому кругу потребителей.

Кроме того, отсутствие организационно-правовых основ для деятельности микрофинансовых организаций с потенциалом работы в качестве коммерческих банков, в частности значительная разница между минимальными требованиями к уставному капиталу коммерческих банков и микрофинансовых организаций, была серьезным препятствием для их развития и выхода на уровень выполнения функций коммерческих банков.



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