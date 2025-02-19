США снимут ограничения на российские банковские переводы

США и Россия откажутся от взаимных ограничений на осуществление банковских переводов. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в Эр-Рияде, где проходили переговоры российской и американской делегаций на уровне глав внешнеполитических ведомств.

В частности, Лавров сообщил, что стороны договорились обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России, а также снять препоны, которые серьезно затрудняли работу дипломатических миссий, включая высылки дипломатов, арест недвижимости и т. д.

«Не последняя проблема — это банковские переводы, которые нам пытаются ограничивать. Мы, естественно, отвечаем взаимностью. Условились, что наши заместители в самое ближайшее время договорятся о встрече и рассмотрят необходимость устранения этих искусственных барьеров в работе посольств и других загранучреждений России в США и США в России. Причем они попробуют не концентрироваться на каком-то конкретном проявлении этих препон, а постараются подойти системно, чтобы раз и навсегда положить конец этим неудобствам, реально затрудняющим развитие повседневных нормальных отношений», - сказал российский чиновник.

Он не уточнил, касается ли снятие ограничений на переводы всего банковского сектора или только дипломатических каналов.