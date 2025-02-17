В Беларуси за 2024 год собрали 50,6 млрд рублей налогов

За 2024 год налоговыми органами в доход консолидированного бюджета собрано 50 599,7 млн рублей, что составляет 101,5% к плановым назначениям. Об этом сообщает пресс-служба МНС по итогам коллегии ведомства.

При этом 99% в доходах бюджета составили добровольные платежи.

В разрезе основных доходных источников наибольшую долю в общем объеме доходов консолидированного бюджета составляет налог на добавленную стоимость – 28,1%, в бюджет поступило 14 241,5 млн рублей.

Значительные поступления по подоходному налогу – 13 366,0 млн рублей (доля в общем объеме доходов консолидированного бюджета – 26,4%), налогу на прибыль – 8515,7 млн рублей (доля – 16,8%).

В общей сумме поступлений наибольший удельный вес занимают платежи организаций – 94,1%, или 47 637,7 млн рублей.

На долю организаций госсектора экономики приходится 38,4% от общей суммы поступлений, контролируемых налоговыми органами. Эта категория плательщиков в бюджет внесла 19 447,8 млн рублей.

Доля платежей организаций негосударственного сектора экономики в формировании доходов бюджета составила 55,7%. В бюджет от данной категории плательщиков поступило 28 189,8 млн рублей.

От индивидуальных предпринимателей за 2024 год поступило 1 415,1 млн рублей (доля – 2,8%), физических лиц – 1 530,3 млн рублей (3,0%).

По состоянию на 1 января 2025 г. численность плательщиков налога на профессиональный доход составила более 182 тыс. человек. В МНС темп роста численности объясняют расширением перечня видов деятельности, по которым плательщики праве осуществлять уплату налога на профессиональный доход. По налогу на профессиональный доход, уплачено в бюджет 142,3 млн рублей.

В рамках развития системы префайлинга налоговыми органами для плательщиков-организаций сформировано 23 тыс. налоговых деклараций по земельному налогу и 39 тыс. налоговых деклараций по транспортному налогу за 2024.