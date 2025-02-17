Цены на нефть эталонных марок утром в понедельник повышаются после снижения в пятницу.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляют $74,93 за баррель, что на $0,19 больше, чем на закрытие предыдущих торгов. В прошлую пятницу эти контракты подешевели на $0,28 до $74,74 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на $0,08 до $70,82 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $0,55 (0,8%), до $70,74 за баррель.

За прошлую неделю Brent подорожал на 0,1%, а WTI снизилась на 0,4%, завершив в минусе четвертую неделю подряд.