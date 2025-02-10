Последнее обновление: 10.02.2025 16:25

Цены на нефть эталонных марок днем ускорили рост

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост после снижения по итогам предыдущей недели.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:42 торговались с повышением на $0,92 от уровня закрытия предыдущих торгов, по $75,58 за баррель.

Контракты на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,94 до $71,94 за баррель.

В центре внимания трейдеров остаются действия президента США Дональда Трампа. В выходные он заявил о намерении ввести пошлины в размере 25% на все поставки стали и алюминия в США, а также пообещал принять ответные меры в отношении стран, облагающих пошлинами американские товары.

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