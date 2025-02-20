Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в четверг

Цены на нефть эталонных марок снижаются в четверг после публикации данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $75,75 за баррель, что на $0,29 (ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $0,2 до $76,04 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились на $0,34 (0,47%), до $71,76 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,27 до $72,10 за баррель.

Цены на нефть выросли накануне на сообщениях СМИ о том, что страны G7 обсуждают варианты усиления механизма действия потолка цен на российскую нефть.