Цены на нефть эталонных марок в среду утром снижаются

Цены на нефть эталонных марок снижаются в среду после публикации данных Американского института нефти (API), показавших резкий рост запасов в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 составляет $76,68 за баррель, что на $0,32 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $1,13 до $77 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,35 до $72,97 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $1 до $73,32 за баррель.