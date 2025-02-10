Последнее обновление: 10.02.2025 11:38

Цены на нефть эталонных марок утром в понедельник растут

Цены на нефть эталонных марок повышаются в понедельник после снижения по итогам предыдущей недели.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $75,26 за баррель, что на $0,6 больше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $0,37 (0,5%), до $74,66 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на $0,55 до $71,55 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $0,39 (0,6%), до $71 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,3%, WTI - на 2,1%.

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