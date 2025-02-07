Цены на нефть эталонных марок утром в пятницу повышаются после снижения до минимумов с начала года по итогам предыдущей сессии.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 подорожали на $0,32 до $74,61 за баррель. В четверг эти контракты снизились в цене на $0,32 до $74,29 за баррель.

Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились на $0,25 до $70,86 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на $0,42 (0,6%), до $70,61 за баррель.

Негативными факторами для нефтяного рынка выступают опасения, что торговые войны окажут давление на рост мировой экономики, а также данные о росте запасов топлива в США.