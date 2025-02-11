Последнее обновление: 11.02.2025 14:15

Международные резервы Казахстана в январе подросли на 1%

Валовые международные резервы Казахстана, включая золотовалютные резервы Национального банка и средства Национального фонда, на конец января 2025 года составили $105,668 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные Нацбанка страны.

По итогам декабря международные резервы Казахстана составили $104,620 млрд. Таким образом, за январь показатель увеличился на 1%.

Активы Нацфонда на конец января достигли $58,511 млрд, сократившись за месяц на 0,56%.

Валовые международные резервы Национального банка за январь увеличились на 2,91% - до $47,157 млрд, в том числе активы в валюте составили $21,320 млрд (снижение на 3%), в золоте - $25,838 млрд (рост на 8,36%). Чистые международные резервы Нацбанка выросли на 3,29% - до $45,008 млрд.

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