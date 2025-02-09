Департаменту Илона Маска ограничили доступ к платежной системе Минфина США

Федеральный судья в Нью-Йорке временно ограничил доступ Департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска к системе государственных платежей, содержащей в том числе личные данные миллионов американцев. Об этом сообщают Reuters и CNN.

Суд решил, что доступ DOGE к платежной системе с данными граждан и компаний может нанести им невосполнимый ущерб.

Ранее генеральные прокуроры 19 штатов обратились в суд с иском, в котором говорилось, что у DOGE нет полномочий для работы с платежной системой Минфина США.

По мнению прокуроров, в случае если DOGE получит возможность пересматривать государственные выплаты, то без федерального финансирования могут остаться учреждения здравоохранения, детские сады, а также ряд социальных проектов и инициатив по борьбе с изменением климата.

Маск назвал это решение судьи «полным безумием».

Департамент государственной эффективности во главе с миллиардером Илоном Маском был создан по указу Дональда Трампа и приступил к работе сразу после инаугурации нового президента.

Одна из декларируемых задач DOGE — выявление излишних государственных трат. Ведомство Маска в том числе участвовало в разработке решения о закрытии американского гуманитарного агентства USAID.