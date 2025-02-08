Европа и Канада увеличили расходы на оборону в 2024 году на 20%

Расходы на оборону европейских членов НАТО и Канады в 2024 году были на 20% выше, чем в предыдущем году. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ответ на запрос агентства Reuters о последних данных о расходах альянса.

«Мы подсчитали цифры. Они растут. Фактически, расходы в Европе и Канаде выросли на 20% в 2024 году, что увеличило общий объем дополнительных инвестиций за последние годы с $640 млрд до $700 млрд», - сказал он.

Рютте отметил, что с нетерпением ожидает встречи министров обороны стран Североатлантического союза на следующей неделе, где они обсудят, как лучше и больше инвестировать в оборону.

По данным агентства Reuters, президент США Дональд Трамп активизировал призывы к странам-членам НАТО увеличить расходы на оборону, чего он требовал во время своего первого срока.

Многие страны НАТО стремились продемонстрировать, что они прислушались к призыву и уже увеличили военные расходы, особенно после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

13 февраля министры обороны стран НАТО встретятся в Брюсселе, где будет председательствовать генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.