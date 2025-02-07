Последнее обновление: 07.02.2025 15:00

Пенсионный фонд Японии заработал в прошлом финквартале $70,5 млрд

Государственный пенсионный фонд Японии (GPIF) получил доход от инвестиций в размере 4,3% от совокупного объема активов, или 10,7 трлн иен ($70,5 млрд), по итогам прошлого финансового квартала.

Объем активов под управлением фонда на конец финквартала, завершившегося 31 декабря, составил 258,7 трлн иен.

Квартальная доходность GPIF от инвестиций в иностранные акции составила 9%, от вложений в зарубежные облигации - 4,1%. От японских акций фонд получил доходность в 5,6%, а на вложениях в японские облигации он потерял 1,3%.

На конец декабря 25% активов GPIF приходилось на акции японских компаний, 24,9% - на зарубежные акции, 24,6% - на иностранные бонды и 25,5% - на японские облигации.



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