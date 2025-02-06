Президент Азербайджана распорядился выделить Украине гуманитарную помощь на $1 млн

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Украине гуманитарной помощи на сумму $1 миллион.

Согласно распоряжению, Министерству энергетики республики из резервного фонда президента, предусмотренного в государственном бюджете на 2025 год, выделяются средства в размере $1 миллиона в манатном эквиваленте на закупку и отправку произведенного в Азербайджане электрооборудования в целях оказания гуманитарной помощи Украине.

Министерству финансов поручено обеспечить обозначенное выше финансирование.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.