Последнее обновление: 06.02.2025 15:15

Президент Азербайджана распорядился выделить Украине гуманитарную помощь на $1 млн

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Украине гуманитарной помощи на сумму $1 миллион.

Согласно распоряжению, Министерству энергетики республики из резервного фонда президента, предусмотренного в государственном бюджете на 2025 год, выделяются средства в размере $1 миллиона в манатном эквиваленте на закупку и отправку произведенного в Азербайджане электрооборудования в целях оказания гуманитарной помощи Украине.

Министерству финансов поручено обеспечить обозначенное выше финансирование.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.



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