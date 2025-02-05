Последнее обновление: 05.02.2025 15:15

Глава Еврокомиссии предложила ЕС вариант резкого увеличения расходов на оборону

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в частном порядке предложила задействовать положение о чрезвычайном положении, чтобы позволить странам увеличить расходы на оборону. Об этом четыре чиновника ЕС на условиях анонимности сказали изданию Politico.

Введение чрезвычайного положения, предложенное фон дер Ляйен во время закрытой встречи с лидерами Евросоюза накануне, позволило бы государствам-членам существенно увеличить расходы на оборону, не нарушая бюджетные правила ЕС.

Нынешние правила позволяют странам ЕС отклоняться от планов расходов "в случае серьезного экономического спада" или при "исключительных обстоятельствах, не зависящих от правительства".

Во время предыдущей встречи лидеров Евросоюза президент Еврокомиссии, по информации Politico, также предложила исключить расходы на оборону из дефицита государственного бюджета.

Публично фон дер Ляйен пообещала использовать "весь спектр гибкости", который предлагают бюджетные правила Евросоюза, "чтобы обеспечить значительное увеличение расходов на оборону".

Ранее еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс хочет, чтобы в следующем семилетнем бюджете ЕС на оборону было выделено около 100 миллиардов евро.

Он также говорил, что ЕС нуждается в "большом взрыве" в контексте оборонных расходов и политики, чтобы быть готовым к угрозе со стороны России.

Ранее по теме


<Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Финансы
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование