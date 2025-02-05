Глава Еврокомиссии предложила ЕС вариант резкого увеличения расходов на оборону

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в частном порядке предложила задействовать положение о чрезвычайном положении, чтобы позволить странам увеличить расходы на оборону. Об этом четыре чиновника ЕС на условиях анонимности сказали изданию Politico.

Введение чрезвычайного положения, предложенное фон дер Ляйен во время закрытой встречи с лидерами Евросоюза накануне, позволило бы государствам-членам существенно увеличить расходы на оборону, не нарушая бюджетные правила ЕС.

Нынешние правила позволяют странам ЕС отклоняться от планов расходов "в случае серьезного экономического спада" или при "исключительных обстоятельствах, не зависящих от правительства".

Во время предыдущей встречи лидеров Евросоюза президент Еврокомиссии, по информации Politico, также предложила исключить расходы на оборону из дефицита государственного бюджета.

Публично фон дер Ляйен пообещала использовать "весь спектр гибкости", который предлагают бюджетные правила Евросоюза, "чтобы обеспечить значительное увеличение расходов на оборону".

Ранее еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс хочет, чтобы в следующем семилетнем бюджете ЕС на оборону было выделено около 100 миллиардов евро.

Он также говорил, что ЕС нуждается в "большом взрыве" в контексте оборонных расходов и политики, чтобы быть готовым к угрозе со стороны России.