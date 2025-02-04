Австрийский Raiffeisen Bank понес убытки из-за судебных издержек в России

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) сообщил о чистом убытке в размере €926 млн в четвертом квартале 2024 года. Это произошло после того, как был вынужден выделить €840 млн на судебные издержки в России. Об этом пишет Bloomberg.

RBI также понес €156 млн расходов, связанных с польским судебным разбирательством по валютному кредиту.

"RBI достиг удовлетворительного результата в 2024 году, несмотря на огромные чрезвычайные затраты. Продажа Приорбанка в Беларуси позволила нам снизить политический риск RBI. Сокращение бизнеса в России идет хорошими темпами", – заявил генеральный директор RBI Йохан Штробль.

Raiffeisen Bank, согласно релизу, продолжил значительно сокращать свой российский бизнес в 2024 финансовом году. Объем кредитования в России сократился на 30%. К концу года он составил €4,2 млрд. Депозиты клиентов у РФ сократились на 35%. Бизнес по платежам в иностранной валюте из России был дополнительно ограничен.

Расходы банка, связанные с рисками, в 2024 году также сократились более чем вдвое – до €125 млн с €391 млн годом ранее.

В январе агентство Reuters писало, что российский суд обязал взыскать более €2 млрд с австрийского RBI в качестве возмещения ущерба российскому совладельцу венской компании Strabag – Расперии.

Дело является одним из наиболее значимых решений против до сих пор работающей в России западной компании и предусматривает одну из самых больших компенсаций за нанесенный ущерб, когда-либо присуждавшийся.