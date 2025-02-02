Доходы от туризма в Турции в 2024 году достигли рекордных $61,1 млрд

Доходы от туризма в Турции в 2024 году выросли на 8,3% и достигли рекордных $61,1 млрд. Об этом свидетельствуют данные статистического института страны (Turkstat).

В том числе гости страны принесли доход в размере $60,5 млрд, остальное обеспечили пассажиры трансферных рейсов.

Индивидуальные расходы гостей составили около $43,9 млрд, пакетные туры принесли порядка $17,4 млрд.

Число гостей страны за год увеличилось на 9% - до 62,2 млн.

В четвертом квартале доходы от туризма выросли на 14,5% в годовом выражении и составили $13,8 млрд. Число гостей повысилось на 11,6% - до 13,9 млн.