SEC одобрила запуск ETF на базе биткоина и Ethereum

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в «ускоренном режиме» зарегистрировала комбинированный спотовый биржевой фонд (ETF) на основе цифрового золота и Ethereum от Bitwise.

Bitwise Bitcoin and Ethereum ETF получит листинг на NYSE Arca.

Продукт будет удерживать BTC и ETH в соотношении с их рыночной капитализацией, а также наличные средства.

Ранее SEC одобрила аналогичные инструменты от Hashdex и Franklin Templeton.

Фонд REX Shares — подразделение Osprey Funds по цифровым активам — направил 21 января предложение на запуск серии продуктов на основе Ethereum, Solana, XRP, BONK, TRUMP и DOGE.

Спустя два дня Bitwise подала заявление на регистрацию инструмента на базе DOGE в отдел корпораций Госдепартамента Делавэр (США). Управляющие компании обычно открывают юрлица в штате до обращения с подобной инициативой в SEC.

В декабре топ-менеджер биржи YouHodler Руслан Лиенха указал на перспективы включения стейкинга в Ethereum-ETF. Такого же мнения придерживаются в Bernstein.

Напомним, в январе SEC приступила к рассмотрению предложения Nasdaq по запуску биржевого фонда на базе Litecoin от Canary Capital.

В фокусе SEC находятся также пять заявок на Solana-ETF от VanEck, 21Shares, Canary, Bitwise и Grayscale. Кроме того, в ноябре Bitwise и 21Shares подали документы для запуска биржевых спотовых XRP-продуктов.

Отраслевые эксперты с оптимизмом оценивают перспективы одобрения новых крипто-ETF в США, указывая на кадровые перемены в правительстве и уход прежнего руководителя агентства Гэри Генслера. В январе комиссара SEC Хестер Пирс назначили главой целевой группы ведомства по цифровым активам.