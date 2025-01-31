В Сальвадоре пересмотрели биткоин-стратегию по требованию МВФ

Конгресс Сальвадора оперативно одобрил законопроект о внесении изменений в биткоин-стратегию страны, согласно договоренностям с МВФ. Об этом пишет Reuters.

Согласно информации, парламентарии ратифицировали документ «через несколько минут» после получения его от президента Найиба Букеле. Большинство в конгрессе составляют представители его партии «Новые идеи».

В сентябре 2021 года Сальвадор первым в мире признал биткоин законным средством платежа. Сервисы и мерчанты стали обязаны принимать криптовалюту.

Правительство стимулировало использование сальвадорцами кошелька Chivo, выплачивая за регистрацию в приложении $30 в цифровом золоте. Государство регулярно приобретало биткоины и занялось майнингом.

В декабре 2024 года МВФ и Сальвадор достигли соглашения о выделении кредитного финансирования на $1,4 млрд. С учетом участия в программе региональных структур размер пакета достигает более $3,5 млрд.

Фонд выдвинул ряд требований касательно корректировки политики страны в области криптовалют, включая постепенное сворачивание властями участия в проекте Chivo, взимание налогов только в долларах США как национальной денежной единице Сальвадора, ограничение транзакций с первой криптовалютой в государственном секторе, добровольный прием частным сектором платежей в биткоине за товары и услуги.

Представляя изменения в законодательстве, депутат от правящей партии Элиза Росалес назвала их необходимыми, чтобы гарантировать «постоянство биткоина как законного платежного средства» и облегчить «практическую реализацию» этого.

Реформу приняли 55 голосами «за» при двух «против».

После достижения договоренностей с МВФ Сальвадор резко нарастил объем покупок первой криптовалюты. Глава Национального биткоин-офиса Стейси Херберт заявила, что процесс, возможно, продолжится «ускоренными темпами».

Данные показывают, что правительство не прекратило накопление цифрового золота. Но если ранее власти добавляли на баланс примерно по 1 BTC в сутки, то теперь это происходит менее равномерно.