Годовая инфляция в России приблизилась к уровню 10%

Инфляция в России на неделе с 21 по 27 января 2025 года составила 0,22%, снизившись с предыдущего значения в 0,25%.

В то же время в годовом выражении она продолжает расти и уже достигла отметки 9,95% (неделей ранее — 9,92%), сообщили в Минэкономразвития.

В сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,36%. На плодоовощную продукцию темпы роста цен практически сохранились на уровне предыдущей недели. Продукты питания за исключением плодоовощной продукции подорожали на 0,3%. Цены на молоко и молочную продукцию выросли на 0,4%, при этом масло сливочное подорожало на 0,2%. Замедлился рост цен на говядину (до 0,4%), приостановился – на свинину. Подешевели баранина (минус 0,2%) и мясо кур (минус 0,4%). Ускорилось снижение цен на яйца (до минус 0,8%), на сахар цены не изменились.

В сегменте непродовольственных товаров цены снизились на 0,03%. На отечественные легковые автомобили цены практически не изменились (рост на 0,01%), новые импортные легковые автомобили подешевели на 0,3%. Снизились цены на электро- и бытовые приборы – на 0,1%. Цены на бензин за неделю не изменились, на дизельное топливо зафиксирован рост на 0,1%.

В сегменте наблюдаемых услуг рост цен за неделю составил 0,37%. Услуги гостиниц подорожали на 0,2%, санаториев – на 0,3%. На бытовые услуги цены выросли на 0,7%.