Власти Кыргызстана вводят временный запрет на экспорт древесины за пределы ЕАЭС

Кабинет министров Кыргызстана вводит временный запрет на вывоз древесины и лесоматериалов из страны за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующе постановление подписал премьер-министр Адылбек Касымалиев.

Как сообщает пресс-служба кабмина, запрет устанавливается на шесть месяцев.

Согласно постановлению, временный запрет распространяется на древесину и лесоматериалы, классифицируемые кодами 4401 (древесина топливная), 4403 (лесоматериалы необработанные), 4407 (лесоматериалы, полученные распиловкой) товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. Исключением является гуманитарная помощь, оказываемая кабмином.

Министерству экономики поручено уведомить секретариат Всемирной торговой организации и Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета. Министерство иностранных дел, в свою очередь, должно не позднее трех дней с даты вступления постановления в силу уведомить Исполнительный комитет СНГ.

Таможенной и Пограничной службам предписано принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза указанных товаров.